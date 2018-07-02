"مملكة السحر" لعبة جديدة تقضى على حياة طفل بالسعودية.. تعرف على التفاصيل

كتب إبراهيم حسان

قال أحمد سعد الأحمرى، والد الطفل السعودى المنتحر بسبب برنامج "مملكة السحر"، إن هذا البرنامج يحتوى على عدة ألعاب تودى بحياة لاعبيها فى النهاية، على غرار لعبة "الحوت الأزرق".

وكشف الأحمرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر قناة دريم، بعض المعلومات الخطيرة عن برنامج "مملكة السحر"، موضحا أن البرنامج يدمر الجانب النفسى للطفل تدميرا كاملا، وهو ما حدث مع ابنه الذى توفى فجأة لخطورتها البالغة على حياة الأطفال، وتابع بالقول: "عندما رجعت إلى اللعبة بعد وفاته لم أتحمل أن استمر 7 دقائق".

وأضاف والد الطفل المنتحر، أن نجله ظل يلعب فى الفترة الأخيرة على ألعاب برنامج "مملكة السحر"، أكثر من لعبة مع إخوته فى المنزل، مبينا أن تنمية الجانب النفسى على الطفل هام جدا ويجب العمل عليه، مستكملا: "كان عصبى جدا قبل الانتحار بلحظات ثم دخل إلى غرفته ثم أدخل رأسه فى حبل ستارة غرفة النوم لشنق نفسه حتى فارق الحياة".