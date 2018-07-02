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الإثنين، 02 يوليه 2018 04:09 م
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عامل يقتل سائق "توك توك" بسبب اصطدامه به فى إمبابة

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:04 م
عامل يقتل سائق "توك توك" بسبب اصطدامه به فى إمبابة قتل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل سائق توك توك، بسبب اصطدامه به فى إمبابة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة والنقيب مصطفى على أن المجنى عليه أثناء قيادته التوك توك الخاص به اصطدم بعامل ونشبت بينهما مشاجرة اعتدى خلالها العامل على سائق التوك توك بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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