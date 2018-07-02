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الإثنين، 02 يوليه 2018 04:07 م
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رئيس "حماية المستهلك": تفعيل دور الرقابة المجتمعية لضمان حقوق المواطن

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:47 م
رئيس "حماية المستهلك": تفعيل دور الرقابة المجتمعية لضمان حقوق المواطن جانب من الاجتماع
كتب مدحت وهبة
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عقد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم الإثنين، اجتماعا مع الجمعيات الأهلية العامة فى مجال حماية المستهلك لمناقشة آليات وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، وبما يصب فى مصلحة المستهلكين، وكذلك مساعدة الجمعيات فى أداء رسالتها نحو المستهلك.

واستعرض اللواء الدكتور راضى عبد العاطى آليات عمل الجهاز فى تفعيل دور الرقابية المجتمعية بمشاركة الجمعيات العاملة بمجال حماية المستهلك، لضمان حقوق المواطن واستمع رئيس الجهاز للمعوقات التى تحد من عمل جمعيات ووعدهم بتذليل المعوقات لتفعيل دورهم  من خلال خطة عمل متكاملة بالتوازى مع التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.


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حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

الرقابة المجتمعية




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