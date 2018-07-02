النيابة عن انهيار عقار شبرا: أعمال حفر السبب وإخلاء عقار مجاور خشية سقوطه

كتب عامر مصطفى

كشفت المعاينة الأولية للنيابة فى حادث انهيار عقارين بحى الساحل، أن سبب الانهيار حفر لإنشاء مبنى بجوارهما، كما قررت النيابة إخلاء أحد العقارات المجاورة من السكان خشية سقوطه.

وانتقل قبل قليل فريق من نيابة شمال القاهرة، إلى موقع انهيار عقارين بشبرا لإجراء المعاينه، والوقوف على أسباب لحادث، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة الي ورود اخطار لقسم شرطة شبرا بانهيار العقارين رقم 36 و36 أ، بشارع المنتجي في الساحل بشبرا، دون وقوع وفيات و إصابات، وتبين أن العقارين قديمين وجارى البحث عن الملفات الخاصة بهما فى الحى، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لرفع حطام العقارين، والسيطرة على الواقعة.