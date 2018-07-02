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الإثنين، 02 يوليه 2018 10:39 م
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السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:32 م
السيطرة على حريق بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة مطافى
دمياط معتز الشربينى
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نجح رجال الحماية المدنية بدمياط فى السيطرة على حريق شب بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة مصنع غراب للأدوات الصحية.

تلقى اللواء مجدى أبو العز مساعد وزيرالداخلية لأمن دمياط، إخطارا من العميد ماهر النادى قائد شرطة نجدة دمياط يفيد بنشوب حريق بمصنع غراب للأدوات الصحية بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.

انتقل العميد محمد صبحى، مدير الحماية المدنية بدمياط، والعقيد يحيي زكريا رئيس قسم الإطفاء، على رأس قوة من رجال الحماية المدنية و5 سيارات إطفاء، حيث تبين أن الحريق بالمبنى الإدارى للمصنع وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المصنع بعد ساعتين من التعامل مع النيران وقد أصيب 5 أشخاص بإغماء.


جارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للتحقيق فيها.
 

 


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