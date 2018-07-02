video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 08:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفلسطينى يلتقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فى الشرق الأوسط

الإثنين، 02 يوليه 2018 07:19 ص
الرئيس الفلسطينى يلتقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فى الشرق الأوسط الرئيس الفلسطينى محمود عباس
وكالات
إضافة تعليق

التقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أطلع ملادينوف على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والأوضاع التى يعيشها الشعب الفلسطينى جراء الاحتلال وممارساته التعسفية.

وأكد عباس، على أهمية الدور الكبير للأمم المتحدة ومؤسساتها فى حماية الشعب الفلسطيني، وضرورة مواصلة المنظمات الدولية التابعة لها تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وذلك على قاعدة تمكين حكومة الوفاق الوطنى من أداء مهامها فى قطاع غزة كما هى فى الضفة الغربية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى ختام اجتماعه ببغداد.. اتحاد الكتاب العرب يؤكد رفض التطبيع مع إسرائيل

غزة تترقب انفراجة قريبا.. القطاع فى انتظار إقامة ميناء بحرى لنقل البضائع ومواد البناء والغذاء لإنعاش الوضع الاقتصادى.. والفصائل تدرس عقد صفقة تبادل مع إسرائيل مقابل إدخال الوقود بشكل دائم لمحطة كهرباء غزة

صور.. علم إسرائيل أسفل أحذية ضباط إيران فى استعراض أمام المرشد

الرئيس الفلسطينى

الشرق الأوسط

الأمم المتحدة

فلسطين

اسرائيل




لا تفوتك
فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة