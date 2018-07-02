الرئيس الفلسطينى يلتقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فى الشرق الأوسط

وكالات

التقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أطلع ملادينوف على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والأوضاع التى يعيشها الشعب الفلسطينى جراء الاحتلال وممارساته التعسفية.

وأكد عباس، على أهمية الدور الكبير للأمم المتحدة ومؤسساتها فى حماية الشعب الفلسطيني، وضرورة مواصلة المنظمات الدولية التابعة لها تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وذلك على قاعدة تمكين حكومة الوفاق الوطنى من أداء مهامها فى قطاع غزة كما هى فى الضفة الغربية.