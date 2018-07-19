مسئول إيرانى: طهران ستقوم بتصنيع وتحديث ما يصل إلى 800 دبابة

(رويترز)

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن نائب وزير الدفاع الإيرانى رضا مظفرى نيا قوله، إن إيران تنوى تصنيع وتحديث ما يصل إلى 800 دبابة، ولم يحدد نوع الدبابات التى يشير إليها أو العدد الخاص بكل فئة.

ونسبت الوكالة إليه قوله "تقرر تحديث وتصنيع ما بين 700 و800 دبابة، سيتم وفق البرنامج المعد إنتاج من 50 إلى 60 دبابة سنويا وقد تم تخصيص ميزانية كافية لذلك بسبب الحاجة الملحة لها من قبل الجيش والحرس الثوري".

وفى حين تسعى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية منذ فترة طويلة للحد من برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وتفيد معلومات للمخابرات المركزية الأمريكية بأن الإنفاق العسكرى لإيران بلغت نسبته 2.69 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2015.

وقال المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى تقرير فى ديسمبر كانون الأول إن إيران ستقوم بتحديث قوتها التقليدية "لاستيعاب الدروس التى تعلمتها فى سوريا".