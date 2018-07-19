video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء المجرى يلتقى بنيامين نتنياهو بتل أبيب - صور

الخميس، 19 يوليه 2018 11:08 ص
رئيس الوزراء المجرى يلتقى بنيامين نتنياهو بتل أبيب - صور رئيس الوزراء المجرى يلتقى بنيامين نتنياهو
وكالات - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

التقى رئيس الوزراء المجرى نظيره الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الخميس، وبحسب هيئة البث الإسرائيلى، فإن أوربان سيلتقى رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، ويجتمع مع الحاخام الأكبر دافيد لاو، ثم يقوم بزيارة حائط المبكى ومؤسسة "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى ضحايا الكارثة النازية.

ونقلت الهيئة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الزيارة ستساهم فى توطيد العلاقات بين إسرائيل والمجر.

وتأتى الزيارة تعبيرا عن دعم أوربان لمواقف إسرائيل فى المحافل الأوروبية والدولية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلى أن عددا من أعضاء الكنيست من المعارضة عبروا عن احتجاجهم على هذه الزيارة فى ظل مواقف وتصريحات لا سامية منسوبة لأوربان فى الماضى.

ومن المتوقع أن يتم تنظم مظاهرة لنشطاء فى مجال حقوق الإنسان ضد أوربان بداعى انتهاجه سياسة غير ديمقراطية وعنصرية فى بلاده.

تحية نتنياهو لرئيس وزراء المجر
تحية نتنياهو لرئيس وزراء المجر

 

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى

 

رئيس الوزراء المجرى يلتقى بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء المجرى يلتقى بنيامين نتنياهو

 

نتنياهو ورئيس وزراء المجر
نتنياهو ورئيس وزراء المجر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير: المجر ستنسحب من اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

المجر

أخبار المجر




لا تفوتك
الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة