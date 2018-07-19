رئيس الوزراء المجرى يلتقى بنيامين نتنياهو بتل أبيب - صور

وكالات - تصوير أ ف ب

التقى رئيس الوزراء المجرى نظيره الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الخميس، وبحسب هيئة البث الإسرائيلى، فإن أوربان سيلتقى رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، ويجتمع مع الحاخام الأكبر دافيد لاو، ثم يقوم بزيارة حائط المبكى ومؤسسة "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى ضحايا الكارثة النازية.

ونقلت الهيئة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الزيارة ستساهم فى توطيد العلاقات بين إسرائيل والمجر.

وتأتى الزيارة تعبيرا عن دعم أوربان لمواقف إسرائيل فى المحافل الأوروبية والدولية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلى أن عددا من أعضاء الكنيست من المعارضة عبروا عن احتجاجهم على هذه الزيارة فى ظل مواقف وتصريحات لا سامية منسوبة لأوربان فى الماضى.

ومن المتوقع أن يتم تنظم مظاهرة لنشطاء فى مجال حقوق الإنسان ضد أوربان بداعى انتهاجه سياسة غير ديمقراطية وعنصرية فى بلاده.



تحية نتنياهو لرئيس وزراء المجر



جانب من المؤتمر الصحفى



رئيس الوزراء المجرى يلتقى بنيامين نتنياهو