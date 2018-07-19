أوقاف الإسكندرية تحيل 60 من العاملين للتحقيق بسبب تخلفهم عن العمل

قال الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن رجال المكتب الفنى لوكيل الوزارة وإدارة المتابعة نفذوا جولة تفتيشية مفاجئة أمس الأربعاء على مساجد وزوايا إدارة أوقاف برج العرب من الساعة الثانية ظهراً وحتى انتهاء شعائر صلاة العشاء.

أسفر التفتيش عن إحالة أكثر من 60 من العاملين والمؤذنين ومقيمى الشعائر وبعض الأئمة إلى التحقيق العاجل بالشؤون القانونية بديوان عام المديرية لتخلفهم عن العمل دون عذر وترك المساجد والزوايا بدون حراسة وفتحها بمعرفة الأهالى وتقصيرهم فى عملهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتكثيف المرور على جميع المساجد والزوايا ورفع تقرير فورى عن حالة العمل على أرض الواقع.

ترأس الشيخ السيد الأحمر مدير عام المكتب الفنى لوكيل الوزارة والشيخ محمد بلال مدير عام إدارة المتابعة الحملة التفتيشية والتى شملت البرج الجديد والبرج القديم وبهيج وقرى بنجر السكر والهوارية والساحل الشمالى بمشاركة جميع أعضاء جهازى التفتيش بالمكتب الفنى لوكيل الوزارة وإدارة المتابعة.

كما تمت مصادرة جميع صناديق جمع التبرعات غير الشرعية والكتب المخالفة والتى تحتوى على الأفكار المتشددة وإحالة كل من ثبت تركه لمفاتيح المساجد والزوايا للأهالى وكذلك كل من ترك المساجد للنوم واستخدام مكبرات الصوت الزائدة عن الحاجة ومخالفة تعليمات الوزارة فى هذا الشأن.

كما تم المرور على المقرأة الأسبوعية للأئمة ببرج العرب وإحالة 34 إماما تخلفوا عن حضور المقرأة للتحقيق رغم التنبيهات المشددة من وكيل الوزارة بحضور المقرأة والاستفادة القصوى منها تنفيذاً لتوجيهات الوزير فى هذا الشأن.

وأشار العجمى إلى قيام أعضاء لجان التفتيش بالمرور على أداء درس الراحة الأسبوعية للأئمة وإحالة غير المتواجدين للتحقيق العاجل مع خصم بدل الدرس بدرسين طبقاً للائحة.

ووجه العجمى الشيخ إبراهيم عبد اللطيف مدير عام إدارة أوقاف برج العرب إلى إعادة النظر فى هيكلة العمل بالإدارة خلال 72 ساعة والعرض بتقرير مفصل عن معالجة السلبيات التى رفعتها اللجنة فى تقريرها وبخاصة فى المساجد التى تقع على أطراف الإدارة وبالمناطق النائية والتى يظن البعض أنه لن تصل لجان التفتيش إليها لبعدهها عن المدينة مما يجعلها عرضة لاستغلالها من قبل أصحاب الأفكار المتشددة والمتطرفة.

وأكد العجمى مجدداً على أن المديرية تمضى قدما نحو إعادة الهيكلة الشاملة لتوزيع العاملين بالمساجد والزوايا بجميع الإدارات الفرعية، ونقل من أمضى مدة كبيرة فى العمل بمسجد أو زاوية أكثر من 5 سنوات وذلك لتجديد الدماء وقطع الطريق أمام أصحاب المصالح الخاصة وغير المصرح لهم بالخطابة من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والزوايا.

وأنهت اللجان عملها مع نهاية شعائر صلاة العشاء ورفعت تقريرها إلى وكيل الوزارة والذى بدوره أعطى تعليمات صارمة باستدعاء المتخلفين عن العمل ساعة المرور والمقصرين فى عملهم للتحقيق العاجل صباح يوم الأحد المقبل وتوقيع الجزاء المناسب مع إعادة تلك الجولة على مساجد وزوايا إدارة أوقاف برج العرب خلال الأيام القادمة للتأكد من إزالة أسباب تلك المخالفات وانتظام العمل على أحسن حال بجميع المساجد والزوايا.