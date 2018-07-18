وزراء العدل والداخلية العرب يناقشون أوضاع اللاجئين فى الدول العربية

عقد اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لدراسة "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين فى الدول العربية"، وذلك بدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ويعقد الاجتماع تنفيذا لقرار المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب بشأن عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لدراسة الملاحظات التى عرضت فى اجتماع المكتب التنفيذى، والتى تم تشكيلها بموجب قرار وزراء العدل العرب فى اجتماعهم الحادى والثلاثين المنعقد بالقاهرة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.

ويندرج تشكيل هذه اللجنة فى سياق جهود جامعة الدول العربية لتفعيل وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، نظرًا لما تمثله من أهمية قصوى فى الوقت الراهن للتصدى لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما تشكله من خطوة مهمة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعى للملايين من أبناء أمتنا العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.