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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:57 م
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مصادر يمنية: مقتل 7 من ميليشيا الحوثى فى هجومين بمحافظة الحديدة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:56 م
مصادر يمنية: مقتل 7 من ميليشيا الحوثى فى هجومين بمحافظة الحديدة جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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أعلنت مصادر يمنية مقتل 7 من الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين فى هجومين شنهما الحوثيون على شرقى وغربى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وذكرت قناة (العربية) اليوم الأربعاء، أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة بدعم من التحالف العربى تصدت لهجومين شنهما الحوثيون على مديرية التحيتا، ما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الميليشيات، ما اضطر الميليشيات إلى سحب جثث قتلاها والجرحى نحو منطقة المزارع تحت قصف قوات المقاومة.

وفى السياق، قصفت طائرات التحالف العربى تحركات للميليشيات، وهو ما أدى إلى تراجعها خلال محاولة هجومها شرقى التحيتا.. فيما تتوافد تعزيزات قوات المقاومة إلى مدينة التحيتا وحول منطقة الفازة، استعدادا لشن هجوم كبير على ميليشيات الحوثى فى مديرية زبيد ثانى أكبر مدن محافظة الحديدة.

 


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