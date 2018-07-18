مرض نفسى يدفع شاب للانتحار بالقفز من الطابق الثامن بالطالبية

انتحر شاب بإلقاء نفسه من نافذة الطابق الثامن بالطالبية، وكشفت التحريات أنه يعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من نافذة الطابق الثامن بالطالبية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصابا بعدة كسور وكدمات أسفرت عن مفارقته الحياة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتوفى يعانى من مرض نفسى ويقيم بصحبة أسرته، حيث استغل فرصة غيابهم عن المنزل وانتحر، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.