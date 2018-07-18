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الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:36 م
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س وج.. كل ما تريد معرفته عن غرامة الاتحاد الأوروبى ضد شركة "جوجل"

الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:06 م
س وج.. كل ما تريد معرفته عن غرامة الاتحاد الأوروبى ضد شركة "جوجل" شعار جوجل
كتب محمود رضا الزاملى
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أعلن الاتحاد الأوروبى، فرض غرامة ضخمة على شركة جوجل وستكون هذه الغرامة التى ستفرضها المفوضية الأوروبية هى الأعلى على الإطلاق، التى ستُفرض على جوجل لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبى، وعلل الاتحاد الأوروبى الغرامة، ضد شركة جوجل؛ لاستخدامها نظام أندرويد لتشغيل الهاتف المحمول على نحو يهمّش المنافسين.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز تفاصيل  الغرامة التى يعتزم الاتحاد الأوروبى فرضها ضد جوجل ..
 

ما قيمة الغرامة التى فرضها الاتحاد الأوروبى ضد جوجل ؟
 

أعلن الاتحاد الأوروبى رسميا، عن فرض غرامة بقيمة 4.34 مليار يورو (3.47 مليار دولار) .

ما أسباب هذه الغرامة الضخمة ضد جوجل ؟
 

بسبب ممارسات شركة جوجل غير قانونية والمضادة للمنافسة وتتعلق بنظام تشغيل "أندرويد" الخاص بالهواتف، وقالت المفوضية الأوروبية، إن الشركة قد استخدمت البرنامج لتوسيع هيمنتها بشكل غير عادل على جميع محركات البحث الأخرى، وحرمت المستهلكين الأوروبيين من منافع فعالة.

ما الاجراءات التى تعتزم جوجل القيام بها لتخفيض هذا المبلغ؟
 

أكدت جوجل أنها ستستأنف القرار التى تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات يورو، وتعد أكبر غرامة تفرضها الهيئة التنظيمية على الشركة.

ماذا قالت مفوضة المنافسة فى الاتحاد الأوروبى على هذا القرار ؟
 

قالت مارجريت فاستيجر مفوضة المنافسة فى الاتحاد الأوروبى، فى مؤتمر صحفى فى بروكسل، إن جوجل استخدمت نفوذها لجعل هواتف أندرويد محبوسة فى النظام البيئى الذى تسيطر عليه جوجل.

وقالت اللجنة إن جوجل تطلب من الشركات المصنعة أن تثبت مسبقًا تطبيقات بحث جوجل وتطبيقاتها إذا أرادت هواتفهم الوصول إلى متجر تطبيقات الشركة، كما دفعت الشركات المصنعة وشركات تشغيل الشبكات لإبقاء محركات البحث المنافسة الأخرى خارج هواتفها، بالإضافة إلى عرقلة تطوير أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة المنافسة التى كان من الممكن أن توفر منصة لمحركات البحث المنافسة للحصول على "الترافيك"، إذ يستحوذ نظام أندرويد على 74 % من سوق الهاتف المحمول.

 

هل اكتفى الاتحاد الأوروبى بهذه الغرامة الضخمة فقط ؟
 

قالت هيئة المنافسة الأوروبية، إنه يجب على جوجل وضع حد لسلوكها غير القانونى، فى غضون 90 يومًا بطريقة فعالة، وإلا ستواجه رسومًا إضافية، وأكدت جوجل أنها ستستأنف القرار.

هل هذه الغرامة الأولى ضد شركة جوجل ؟
 

بالطبع لا، حيث تأتى بعد ما يزيد قليلاً على عام من فرض غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو على جوجل؛ بسبب إعطاء أفضلية لخدمتها للتسوق على منافسيها.

 

 

 


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