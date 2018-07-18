سفينة طبية صينية تبدأ مهمتها الإنسانية فى فانواتو

بكين(أ ش أ)

أعلنت البحرية الصينية أن السفينة الطبية "السلام" أنهت، اليوم الأربعاء، مهمتها الإنسانية فى دولة "بابوا غينيا الجديدة"، فى طريقها إلى جزر "فانواتو" جنوب المحيط الهادى.

وقالت البحرية الصينية – فى بيان لها اليوم - أن سفينة "السلام" قدمت خلال مهمتها التى امتدت أسبوعا فى بابوا غينيا الجديدة أكثر من 6200 استشارة طبية وخدمات علاجية، بما فى ذلك العمليات الجراحية.

وأضافت البحرية أن الطاقم الطبى على السفينة أجرى كذلك تمرينا رئيسا مشتركا مع عناصر طبية فى بابوا غينيا الجديدة، للتدريب على الإنقاذ فى حالات الطوارىء.

وأشارت البحرية الصينية إلى أن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة "بيتر أونيل" أشاد بالزيارة الثانية للسفينة الطبية "السلام" خلال أربع سنوات، وتقديمها خدمات طبية قيمة للسكان المحليين فى بلاده، مؤكدا أن الزيارة عززت الصداقة بين الشعبين وعمقت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتقوم السفينة الطبية "السلام" بمهمة فى عدد من البلدان حول العالم تحت اسم "الوئام 2018". ومنذ عام 2008، زارت "السلام" 37 بلدا وقدمت خدمات طبية مجانية لأكثر من 180 ألف شخص.