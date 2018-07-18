video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يقرر فتح مدينة مغلقة تم فيها تطوير مادة "نوفيتشوك" السامة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:12 م
بوتين يقرر فتح مدينة مغلقة تم فيها تطوير مادة "نوفيتشوك" السامة فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو (أ ف ب)
إضافة تعليق

صدر مرسوم عن الكرملين، يتم بموجبه فتح مدينة شيخانى "المغلقة" حيث قال علماء روس انهم طوروا مادة نوفيتشوك اعتبارا من يناير 2019، وسبق أن أعلنت لندن ان هذه المادة السامة اصابت الجاسوس السابق سيرجى  سكريبال وابنته يوليا.

وقالت يوليا ارشوفا المتحدثة باسم الادارة المحلية لفرانس برس الاربعاء ان "فلاديمير بوتين وقع الثلاثاء مرسوما يلغى صفة الكيان الادارى المغلق عن مدينتنا" الواقعة على نهر الفولغا على بعد 750 كلم جنوب شرق موسكو.

واضافت ان "مصنعنا الذى يشكل فرعا لمعهد الابحاث الرسمى للكيمياء والتكنولوجيات العضوية الذى مقره فى موسكو، لا يزال يعمل ونجهل ما سيكون مصيره بعد فتح شيخاني".

ونشر المرسوم الرئاسى على الموقع الرسمى للحكومة، ويمهل الادارة المحلية ستة اشهر للتحضير لفتح شيخانى التى يقيم فيها 5500 شخص.

ولا تزال روسيا تضم اربعين مدينة مغلقة. ويفرض وضع هذه المدن التى كان موقعها الجغرافى سريا فى الحقبة السوفياتية قيودا على دخولها والتنقل داخلها والاقامة فيها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أبرز تصريحات فلاديمير بوتين خلال لقاء "اسأل الرئيس"

فلاديمير بوتين: الاحتياطى النقدى فى روسيا وصل لـ 450 مليار دولار

بوتين

فتح مدينة مغلقة

تطوير مادة نوفيتشوك السامة

سيرجى سكريبال

لندن

روسيا




لا تفوتك
وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة