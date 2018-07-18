بوتين يقرر فتح مدينة مغلقة تم فيها تطوير مادة "نوفيتشوك" السامة

موسكو (أ ف ب)

صدر مرسوم عن الكرملين، يتم بموجبه فتح مدينة شيخانى "المغلقة" حيث قال علماء روس انهم طوروا مادة نوفيتشوك اعتبارا من يناير 2019، وسبق أن أعلنت لندن ان هذه المادة السامة اصابت الجاسوس السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا.

وقالت يوليا ارشوفا المتحدثة باسم الادارة المحلية لفرانس برس الاربعاء ان "فلاديمير بوتين وقع الثلاثاء مرسوما يلغى صفة الكيان الادارى المغلق عن مدينتنا" الواقعة على نهر الفولغا على بعد 750 كلم جنوب شرق موسكو.

واضافت ان "مصنعنا الذى يشكل فرعا لمعهد الابحاث الرسمى للكيمياء والتكنولوجيات العضوية الذى مقره فى موسكو، لا يزال يعمل ونجهل ما سيكون مصيره بعد فتح شيخاني".

ونشر المرسوم الرئاسى على الموقع الرسمى للحكومة، ويمهل الادارة المحلية ستة اشهر للتحضير لفتح شيخانى التى يقيم فيها 5500 شخص.

ولا تزال روسيا تضم اربعين مدينة مغلقة. ويفرض وضع هذه المدن التى كان موقعها الجغرافى سريا فى الحقبة السوفياتية قيودا على دخولها والتنقل داخلها والاقامة فيها.