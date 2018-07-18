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الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:38 م
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أشريتا فورمان يسجل رقما قياسيا عالميا فى قطع البطيخ - صور

الأربعاء، 18 يوليه 2018 04:55 م
أشريتا فورمان يسجل رقما قياسيا عالميا فى قطع البطيخ - صور قطع البطيخ
رويترز
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أثبت أشريتا فورمان صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية فى موسوعة جينيس مرة أخرى أمس الثلاثاء تفوقه على منافسيه وسجل رقما قياسيا جديدا لقطع أكبر عدد من ثمرات البطيخ التى وضعت على بطنه.

وفى وجود فريق من المساعدين يناوله ثمرات البطيخ الواحدة تلو الأخرى نجح فورمان فى قطع 26 بطيخة إلى نصفين فى دقيقة واحدة متجاوزا الحد الأدنى الذى اشترطه منظمو التحدى من موسوعة جينيس لتسجيل الرقم القياسى بست ثمرات، حيث اشترطوا عليه قطع 20 ثمرة.

وقال فورمان "سارت الأمور بشكل جيد حقا. أول ما انتابنى شعور بالراحة لاننى لم أقتل نفسى ثم سعادة عارمة لأننى لم أسجل رقما قياسيا مهاريا فحسب كما أنه من بنات أفكارى يمكن لآخرين أن يتحدوه".

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وسبق أن سجل فورمان رقما قياسيا لقطع البطيخ أعلى معدة صديق له.

وسجل فورمان أرقاما قياسية أكثر من أى شخص ويقول ان اسمه سجل فى موسوعة جينيس 750 مرة على مدى 35 عاما سعى فيها لتسجيل أرقامه القياسية وإنه لا يزال يحمل 225 لقبا من هذه الأرقام حاليا.

وفى محاولاته الناجحة السابقة سجل أسرع وقت للعدو لمسافة ميل وهو يحمل زجاجة فوق رأسه وأسرع قفزة باستخدام عصا قفز فوق جبل فوجى فى اليابان والسير أطول مسافة بآلة جز عُشب وهى تعمل معتمدا على ذقنه لحفظ التوازن.

أما البطيخ الذى قطعه فقد تبرع به لمطعم محلى لعمل عصير.

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