فيديو.. خارجية السويد: سندعم الصومال بشكل مضاعف وخصصنا 300 مليون يورو لها

كتب أيمن رمضان

قالت وزيرة خارجية السويد، مارجو والستروم، إن بلادها ستسمر فى التعاون مع الصومال ودعمها من أجل مستقبل أفضل، معربة عن اندهاشها مما حققتة الحكومة الصومالية على مختلف الأصعدة وبخاصة فيما يتعلق بالسياسية والمرأة والمجتمع المدنى، وتابعت:"الحكومة السويدية السويد تلتزم على المدى الطويل بدعم الصومال".

وأضافت "والستروم" خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الصومالى محمد عبد الله محمد بـبروكسل"، أنها أعلنت صباح اليوم عن أن حكومة السويد سوف تقدم دعماً مضاعفاً من خلال تقديمها ـ 300 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة كدعم للصومال.