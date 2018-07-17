video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حصاد العالم.. إيران ترفع دعوى ضد العقوبات الأمريكية أمام "العدل الدولية"

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:22 م
حصاد العالم.. إيران ترفع دعوى ضد العقوبات الأمريكية أمام "العدل الدولية" الرئيس الإيراني حسن روحانى
كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، إلا أن مسألة رفع إيران دعوى ضد العقوبات الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، وتأكيد فرنسا أن واشنطن رفضت طلبات باريس وبرلين ولندن بشأن العقوبات على إيران، سيطرت على المتابعات الدولية، فى حين سيطر الوضع فى اليمن وفلسطين المحتلة، على المتابعات العربية.

 

أخبار العالم

إيران ترفع دعوى ضد العقوبات الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية

 

فرنسا: واشنطن رفضت طلبات باريس وبرلين ولندن بشأن العقوبات على إيران

 

رئيس مجلس النواب الأمريكى يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا

 

أخبار العرب

الجيش اليمنى يحرر أولى مناطق مديرية عبس بمحافظة حجة

 

منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتحقيق دولى فى انتهاكات إسرائيل بالخان الأحمر

السفير السعودى فى مصر يستقبل نظيره اليمنى لبحث مستجدات الساحة اليمنية


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حصاد العالم.. الاتحاد الأوروبى يرفض الطلب الأمريكى بعزل إيران اقتصاديًا

حصاد العالم.. وصول أول رحلة لحجاج بيت الله.. والتحقيق مع 514 معارض لأرودغان

حصاد العالم.. الكونجرس الأمريكى يناقش حظر تنظيم الإخوان دوليا

ملخص العالم

حصاد اخبار العالم

حصاد الاخبار العالمية

حصاد العرب

حصاد الاخبار العربية

حصاد العرب والعالم

الحصاد اليومى

حصاد الاخبار الدولية

حصاد الاخبار




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة