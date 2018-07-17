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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:41 م
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منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتحقيق دولى فى انتهاكات إسرائيل بالخان الأحمر

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:09 م
منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتحقيق دولى فى انتهاكات إسرائيل بالخان الأحمر انتهاكات الاحتلال بالخان الأحمر
أ ش أ
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 طالب أحمد تميمى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى المنظمة، بفتح تحقيق دولى فى انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى قرية (الخان الأحمر) شرق القدس المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

وقال التميمى - فى بيان اليوم الثلاثاء - إن الاعتداءات المتكررة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وسعيها إلى تهجير سكانها قسريا هو اعتداء صارخ على حقوق الإنسان وجريمة حرب واستهتار بالقانون الدولى.

وأشاد رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى منظمة التحرير الفلسطينية بالوقفة الوطنية للفلسطينيين وقيادتهم ضد مخططات الاحتلال الإسرائيلى الهادفة إلى تصفية الوجود الفلسطينى فى القدس.

ودعا التميمى المجتمع الدولى بالتحرك بشكل عاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطينى، معتبرا أن رد الفعل الدولى الهزيل على جرائم الاحتلال هو الذى شجع الاحتلال وحكومته بالاستمرار فى هذه الانتهاكات.


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