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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:24 م
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رئيس مجلس النواب الأمريكى يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:02 م
رئيس مجلس النواب الأمريكى يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكى
أ ش أ
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 قال بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكى اليوم الثلاثاء إنه مستعد لدراسة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وجدد تأييده لما توصلت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية عن تدخل روسيا فى انتخابات عام 2016.

وقال متحدثا للصحفيين بعد يوم من لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إذا رأت لجان الكونجرس ضرورة لفرض المزيد من العقوبات "سيسعدنى بحث ذلك الأمر".

وأضاف "روسيا حكومة تشكل تهديدا ولا تشترك معنا فى المصلحة ولا تشترك معنا فى القيم".


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