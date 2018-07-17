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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:25 م
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إيران ترفع دعوى ضد العقوبات الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:42 م
إيران ترفع دعوى ضد العقوبات الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز
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قالت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء إن إيران رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة تقول فيها إن العقوبات التى فرضتها واشنطن فى مايو أيار تنتهك معاهدة ثنائية موقعة بين البلدين عام 1955.

ومحكمة العدل الدولية أو محكمة العالم هى محكمة تابعة للأمم المتحدة مختصة بتسوية المنازعات. وتطلب الدعوى الإيرانية من المحكمة أن تأمر الولايات المتحدة برفع العقوبات بشكل مؤقت قبل اتخاذ إجراءات أكثر تفصيلا.

وستكون الخطوة التالية هى عقد جلسة تطعن فيها الولايات المتحدة على الأرجح فى طلب إيران بإصدار حكم مؤقت وتدفع بعدم اختصاص المحكمة. ولم تحدد المحكمة أى موعد بعد لخطوات أخرى.


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