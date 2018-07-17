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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:41 م
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ترامب: لقائى مع بوتين أفضل من لقاءاتى خلال قمة الحلف الأطلسى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:35 م
ترامب: لقائى مع بوتين أفضل من لقاءاتى خلال قمة الحلف الأطلسى ترامب وبوتين
أ ف ب
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء أن محادثاته للمرة الأولى مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين كانت "أفضل بكثير" من لقاءاته خلال قمة الحلف الأطلسى، منتقدا التغطية الاعلامية لجولته فى أوروبا فى الأيام الآخيرة.

وكتب ترامب فى تغريدة "مع اننى عقدت قمة ممتازة مع الحلف الاطلسى جمعنا خلالها مبالغ ضخمة، الا ان المحادثات مع بوتين فى روسيا كانت أفضل بكثير، للأسف أن وسائل الاعلام لم تنقل ذلك بهذا الشكل والأخبار الكاذبة، خرجت عن السيطرة".

وكان الرئيسان الروسى والأمريكى، عقدا أمس الاثنين أول قمة رسمية بينهما، بالعاصمة الفلندية هلسنكى، تناولت مجمل العلاقات بين البلدين، والملفين السورى والأوكرانى.

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