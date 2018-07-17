ترامب: لقائى مع بوتين أفضل من لقاءاتى خلال قمة الحلف الأطلسى

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء أن محادثاته للمرة الأولى مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين كانت "أفضل بكثير" من لقاءاته خلال قمة الحلف الأطلسى، منتقدا التغطية الاعلامية لجولته فى أوروبا فى الأيام الآخيرة.

وكتب ترامب فى تغريدة "مع اننى عقدت قمة ممتازة مع الحلف الاطلسى جمعنا خلالها مبالغ ضخمة، الا ان المحادثات مع بوتين فى روسيا كانت أفضل بكثير، للأسف أن وسائل الاعلام لم تنقل ذلك بهذا الشكل والأخبار الكاذبة، خرجت عن السيطرة".