9 معلومات عن محاكمة 30 متهمًا بالانضمام لتنظيم "داعش".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلستين فى محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والتى أجلتها المحكمة لجلسة 21 يوليو لسماع الشهوود، وتوجد مجموعة من المعلومات حول القضية.

1 ـ نظرت أولى جلسات المحاكمة فى 19 يونيه 2018.

2 ـ تنظر الدعوى أمام الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.

3 ـ النيابة قدمت 5 من الشهود فى قائمة أدلة الثبوت.

4 ـ فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 14 يوليو فضت المحكمة أحراز القضية وضمت أسلحة نارية وذخيرة ومتعلقات بعض المتهمين الشخصية.

5 ـ التنظيم اعتمد على 3 محاور "عسكرى وأمنى وفكرى" لتنفيذ مخططاته العدائية.

6 ـ مؤسس التنظيم وبعض عناصره تواصلوا مع تنظيم داعش فى سوريا لنشر الأفكار المتطرفة.

7 ـ التنظيم عقد اجتماعاته فى المقر التنظيمى الكائن بعزبة محسن بالإسكندرية.

8 ـ المتهمون خططوا لاستهداف 5 كنائس فى الإسكندرية ودمياط والجيزة وارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة.

9 ـ المحكمة أجلت القضية لجلسة 21 يوليو لسماع أقوال الشهود.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.