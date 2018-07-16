وزير الداخلية يتابع مع قيادات أمن الإسكندرية تأمين مباراة الأهلى وتاونشيب

كتبت دينا الحسينى

تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع قيادات أمن الإسكندرية، استعدادات تأمين مباراة كرة القدم بين النادى الأهلى ونادى تاونشيب غدا الثلاثاء.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على انتظام سير المنظومة الرياضية وتقديم كافة أوجه التعاون لتأمين اللقاءات الرياضية لخروجها بالشكل اللائق، وفى ضوء الاستعداد لإقامة مباراة كرة القدم بين النادى الأهلى ونادى تاونشيب غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا باستاد برج العرب.

وعقد اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اجتماعا أمنيا موسعا، وذلك بحضور ممثلى المنطقة الشمالية العسكرية، وقيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية وممثلى اتحاد الكره المصرى وشركة فالكون والجهات المعاونة من محافظة الإسكندرية وذلك استعدادًا لتأمين المباراة.

وتم وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور و إدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الأشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أى شخص من إشغال الطريق العام، ورفع المركبات المتروكة كما كلفت إدارة البحث الجنائى بفحص المترددين على محيط الأستاد، ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد.

كما شملت توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى.

كما اشتملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات، وذلك بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن مع التشديد على ألا يسمح بدخول أى شخص لحضور المباراة غير حاملى التذاكر والدعوات والمصرح لهم بالدخول وفقاً للكشوف الواردة من اتحاد الكره المصرى.

كما تم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجى للاستاد و كافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية و متابعة و تسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة، وأكد مدير الأمن على تواجده و كافة المستويات الأشرافية و القيادية ميدانياً لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المبارة بكل دقة.