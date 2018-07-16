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الإثنين، 16 يوليه 2018 04:07 م
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تجديد حبس "أرنوب" 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:08 م
تجديد حبس "أرنوب" 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهم أحمد طارق، الشهير بـ"أرنوب" 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
 
 ويواجه المتهم فى القضية رقم 467 لسنة 2018 حصر نيابة أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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