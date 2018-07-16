بوتشيمون يطلق مبادرة لتوحيد دعاة الاستقلال فى كتالونيا

أ ف ب

قدم الرئيس السابق لاقليم كتالونيا الانفصالى كارليس بوتشيمون الإثنين مبادرة لتوحيد مختلف الفصائل التى تدعو إلى استقلال هذا الإقليم الأسبانى، معتبرا أن الهدف النهائى هو "إقامة دولة مستقلة تكون جمهورية".

وحملت هذه المبادرة عنوان "نداء وطنى من أجل الجمهورية"، على أمل أن تتحول إلى حزب سياسى جديد فى الخريف المقبل يضم فى كنفه كل التنظيمات الانفصالية التى اختلفت مرارا فى توجهاتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وألقى بوتشيمون كلمة عبر دائرة فيديو مغلقة أمام حشد تجمع فى برشلونة قال فيها "نصبح أكثر قوة فى حال كنا قادرين على التحرك بشكل موحد".

ويقيم بوتشيمون حاليا فى ألمانيا وطلبت إسبانيا استرداده.

وتوجد فى كتالونيا ثلاثة أحزاب انفصالية أعلنت عبر البرلمان استقلال هذا الاقليم فى السابع والعشرين من أكتوبر، من دون ان تكون لهذا القرار اية مفاعيل.