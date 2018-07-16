video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السفير الأمريكى السابق لدى روسيا: نهج ترامب "لوم أمريكا أولا"

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:05 م
السفير الأمريكى السابق لدى روسيا: نهج ترامب "لوم أمريكا أولا" ترامب وبوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

انتقد السفير الأمريكى السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، اليوم الإثنين، رئيسه دونالد ترامب الذى ألقى باللوم على الولايات المتحدة لضعف العلاقات مع روسيا قبل اجتماعه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأشار ماكفول، فى تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى تغريدة كتبها ترامب على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مفادها أن أمريكا مخطئة وأنه يلقى اللوم على أمريكا أولا فى توتر العلاقات الأمريكية-الروسية.

وأوضح الدبلوماسى الأمريكى أن ترامب لم يذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم لها وأثارت الحرب وتسببت فى مقتل 10 آلاف شخص فى شرق أوكرانيا، ولم يذكر دعم روسيا للنظام فى سوريا حيث قُتل نصف مليون شخص، كما لم يذكر حقيقة انتهاك روسيا للسيادة الأمريكية عام 2016 عندما تدخلت فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن كل تلك الأشياء -من وجهة نظره- هى أسباب توتر العلاقات الأمريكية-الروسية.

جاءت ملاحظات ماكفول فى الوقت الذى يعقد فيه ترامب مع بوتين قمة فى العاصمة الفنلندية هلسنكى والذى قال ترامب إنه سيركز على التجارة والحد من التسلح والصين، ويأتى ذلك اللقاء بعد أيام قليلة من توجيه وزارة العدل الأمريكية الإدانة إلى 12 مسؤولا استخباراتيا روسيا لدورهم فى اختراق اللجنة الوطنية الديمقراطية الأمريكية.

وعارض الكثير من النواب الديمقراطيين قمة ترامب مع بوتين بعد إدانة الروس إلا أن ترامب أكد أن التقدم فى العلاقات مع روسيا شيء جيد وليس سيئا.

وكذلك انتقد ماكفول وصف ترامب للاتحاد الأوروبى بأنه "خصم" بسبب سياساته الاقتصادية، واصفا تعليقات ترامب بأنها مخيبة للآمال لأن الاتحاد الأوروبى ليس عدوا للولايات المتحدة فمعظم دول حلف شمال الأطلنطى (ناتو) أعضاء فى الاتحاد الأوروبى وهم حلفاء وشركاء لواشنطن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا المساء.. منتخب فرنسا وماكرون يرقصون بالإليزية احتفالا بالتتويج بكأس العالم.. بوتين لـ ترامب: أردت وصولك للرئاسة لتطبيع العلاقات بين البلدين.. وقرويون بإندونيسيا يقتلون 300 تمساح بعد مقتل مواطن

ترامب: لدى ثقة كبيرة فى أجهزة الاستخبارات الأمريكية

قراءة فى قمة هلسنكى.. بوتين يضع حل الأزمة السورية بملعب ترامب.. الرئيس الأمريكى يقف فى صف الروس ويعادى أجهزة بلاده.. وكبير الكرملين يقتنص "غمزة" رجل البيت الأبيض.. و3 مستويات تحليلية تفسر مضمون اللقاء التاريخي

ترامب وميلانيا يختتمان زيارتهما للعاصمة الفنلندية هلسنكى

ترامب

بوتين

أمريكا

روسيا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة