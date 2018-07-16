السفير الأمريكى السابق لدى روسيا: نهج ترامب "لوم أمريكا أولا"

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انتقد السفير الأمريكى السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، اليوم الإثنين، رئيسه دونالد ترامب الذى ألقى باللوم على الولايات المتحدة لضعف العلاقات مع روسيا قبل اجتماعه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأشار ماكفول، فى تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى تغريدة كتبها ترامب على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مفادها أن أمريكا مخطئة وأنه يلقى اللوم على أمريكا أولا فى توتر العلاقات الأمريكية-الروسية.

وأوضح الدبلوماسى الأمريكى أن ترامب لم يذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم لها وأثارت الحرب وتسببت فى مقتل 10 آلاف شخص فى شرق أوكرانيا، ولم يذكر دعم روسيا للنظام فى سوريا حيث قُتل نصف مليون شخص، كما لم يذكر حقيقة انتهاك روسيا للسيادة الأمريكية عام 2016 عندما تدخلت فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن كل تلك الأشياء -من وجهة نظره- هى أسباب توتر العلاقات الأمريكية-الروسية.

جاءت ملاحظات ماكفول فى الوقت الذى يعقد فيه ترامب مع بوتين قمة فى العاصمة الفنلندية هلسنكى والذى قال ترامب إنه سيركز على التجارة والحد من التسلح والصين، ويأتى ذلك اللقاء بعد أيام قليلة من توجيه وزارة العدل الأمريكية الإدانة إلى 12 مسؤولا استخباراتيا روسيا لدورهم فى اختراق اللجنة الوطنية الديمقراطية الأمريكية.

وعارض الكثير من النواب الديمقراطيين قمة ترامب مع بوتين بعد إدانة الروس إلا أن ترامب أكد أن التقدم فى العلاقات مع روسيا شيء جيد وليس سيئا.

وكذلك انتقد ماكفول وصف ترامب للاتحاد الأوروبى بأنه "خصم" بسبب سياساته الاقتصادية، واصفا تعليقات ترامب بأنها مخيبة للآمال لأن الاتحاد الأوروبى ليس عدوا للولايات المتحدة فمعظم دول حلف شمال الأطلنطى (ناتو) أعضاء فى الاتحاد الأوروبى وهم حلفاء وشركاء لواشنطن.