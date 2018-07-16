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"اتصالات" البرلمان: مواقع السوشيال ميديا منصة للشائعات وعلى المواطنين الحذر

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:30 ص
"اتصالات" البرلمان: مواقع السوشيال ميديا منصة للشائعات وعلى المواطنين الحذر جون طلعت
كتب محمد صبحى
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انتقد المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، استمرار تداول المعلومات المغلوطة على مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك وتويتر"، مؤكدا أن تلك المواقع جعلت السوشيال ميديا منصة للشائعات ووسيلة لهدم الدول.
 
وقال طلعت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أعداء الدولة والجماعات الإرهابية تستخدم تلك المواقع وتنفق مليارات الجنيهات على الحسابات الوهمية والشركات لصالح نشر شائعات هدفها هدم الدولة المصرية، وتفتيت الكتلة الوطنية وزعزعة الاستقرار الداخلى، والإضرار بالاقتصاد المصرى.
 
ووجه طلعت رسالة إلى المواطنين بضرورة توخى الحذر وتحرى الدقة عند تداول أى ملعومة تتعلق بأجهزة الدولة، وضرورة التأكد من مصدرها وعدم نشرها، حيث أن التوسع فى نشر معلومة غير موثقة تضر بالأمن القومى المصرى، مطالبا بضرورة تطبيق القوانين على جميع المخالفين، وتطبيق العقوبات  التى تتعلق بنشر أخبار كاذبة.
 
ووجه وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، لمركز معلومات مجلس الوزراء لدوره المبذول وجهده خلال الفترة المقبلة للتصدى لشائعات السوشيال ميديا وإعداده تقارير دورية توضح حقائق المنشورات والشائعات التى يتم تداولها على مواقع التواصل .
 

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