إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص خلال مشاجرة بمنطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وذلك بسبب وجود خلافات الجيرة وأولوية المرور بدراجة بخارية.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة غرب النوبارية بحدوث مشاجرة بقرية أحمد شوقى دائرة القسم.

بالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين كل من، طرف أول "أ ع إ" 47 سنة تاجر و"م" شقيق الأول 36 سنة تاجر مصابان بجروح قطعية بفروة الرأس، وطرف ثاني "إ م ع" 38 سنة سائق مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى و"ع" 35 سنة صاحب محل أدوات صحية و"م" 29 سنة صاحب محل بقالة "شقيقا الأول" مصابان بجروح بفروة الرأس وتجمع دموى بالمخ ولا يمكن استجوابهما.

ووفقا لتحريات المباحث، تبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات بين الطرفين بسبب الجيرة وأولوية المرور بدراجة بخارية، قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب بالعصى وإحداث إصاباتهم المشار إليها.

تم نقل المصابين لمستشفى النوبارية العام، وتم عمل اللازم لهم وغادروها تحت الحراسة اللازمة وتحويل الثانى والثالث من الطرف الثانى لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وحجزهما بها للعلاج تحت الحراسة اللازمة.

كما استقبل مستشفى دمنهور العام "جزار" مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر وأخر قطعى أسفل الظهر وسحجات وكدمات.