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الإثنين، 16 يوليه 2018 12:38 م
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إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:05 ص
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة مشاجرة - أرشيفية
البحيرة - جمال ابو الفضل ـ ناصر جودة
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أصيب 5 أشخاص خلال مشاجرة بمنطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وذلك بسبب وجود خلافات الجيرة وأولوية المرور بدراجة بخارية.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة غرب النوبارية بحدوث مشاجرة بقرية أحمد شوقى دائرة القسم.

بالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين كل من، طرف أول  "أ ع إ" 47 سنة تاجر و"م" شقيق الأول 36 سنة تاجر مصابان بجروح قطعية بفروة الرأس، وطرف ثاني "إ م ع" 38 سنة سائق  مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى و"ع" 35 سنة صاحب محل أدوات صحية و"م" 29 سنة صاحب محل بقالة "شقيقا الأول" مصابان بجروح بفروة الرأس وتجمع دموى بالمخ ولا يمكن استجوابهما.

ووفقا لتحريات المباحث، تبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات بين الطرفين بسبب الجيرة وأولوية المرور بدراجة بخارية، قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب بالعصى وإحداث إصاباتهم المشار إليها.

تم نقل المصابين لمستشفى النوبارية العام، وتم عمل اللازم لهم وغادروها تحت الحراسة اللازمة وتحويل الثانى والثالث من الطرف الثانى لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وحجزهما بها للعلاج تحت الحراسة اللازمة.

كما استقبل مستشفى دمنهور العام "جزار" مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر وأخر قطعى أسفل الظهر وسحجات وكدمات.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول "م ش م ح" 23 سنة جزار ومقيم عزبة شعير مركز دمنهور مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر وأخر قطعى أسفل الظهر وسحجات وكدمات.
 
بسؤاله اتهم "أ ك إ ع" 18 سنة سمكرى سيارات ومقيم عزبة الحوشى بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض مطواة كانت بحوزته وإحداث إصابته بسبب مشادة بينهما على لعب كرة القدم داخل ساحة النصر بدائرة القسم.
 
تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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