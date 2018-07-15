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الأحد، 15 يوليه 2018 03:48 م
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وصول و سفر 38 ألف راكب خلال شهر يونيه الماضى بموانى البحر الأحمر

الأحد، 15 يوليه 2018 02:41 م
وصول و سفر 38 ألف راكب خلال شهر يونيه الماضى بموانى البحر الأحمر هيئة موانى البحر الأحمر
جنوب سيناء فايزه مرسال
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أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر عن وصول و سفر 38 ألف راكب بموانىء الهيئة خلال شهر يونيه الماضى و ذلك من خلال استقبال 26 ألف راكب و مغادرة 12 ألف راكب و ذلك بموانىء سفاجا و نويبع و الغردقة.

و شهد ميناء سفاجا وصول و سفر 10 آلاف راكب و ذلك من خلال استقبال 4 آلاف راكب و مغادرة 6 آلاف راكب، بينما شهد ميناء نويبع وصول و سفر 16 ألف راكب و ذلك من خلال استقبال 12 ألف راكب و مغادرة 6 آلاف راكب فيما استقبل ميناء الغردقة 10 آلاف راكب .

 

 


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