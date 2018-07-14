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لو انت مريض.. 8 مميزات لتطبيق منظومة التأمين الصحى تعرف عليها

السبت، 14 يوليه 2018 01:00 م
لو انت مريض.. 8 مميزات لتطبيق منظومة التأمين الصحى تعرف عليها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أطلق الرئيس السيسى المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحى ببورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه لينتفع بخدماتة جميع المصريين بدون تحمل أى أعباء مالية بعد سداد الاشتراكات المقررة .

"اليوم السابع" يقدم تحليلا معلوماتيا عن مميزات لصالح المريض مع تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد .

1- يحظر فى قانون التأمين الصحى الجديد أن يعمل أفراد المنظومة الطبية بالقطاع الخاص.

3- النظام الصحى الجديد يوفر العلاج لكافة التخصصات الطبية بدون سقف.

4- سيتم ميكنة جميع الخدمات الصحية وربطها بالمستشفيات الموجودة بكل محافظة.

5- كل أسرة فى قانون التأمين الجديد تخضع صحيًا لإشراف طبيب يكون مسئولاً عنها.

6- يحصل كل منتفع على كارت تأمينى يستطيع الحصول من خلالة على الخدمة من أى مكان بالجمهورية.

6- يستطيع المواطن استرداد أى مبالغ مالية أنفقها على العلاج بالمستشفى الخاص بموجب فاتورة لهيئة التأمين الصحى .

7- ملف طبى لكل مريض يشرح تاريخة المرضى ما يسهل اليات العلاج مع تغير الفرق الطبية.

8- تتحمل الدولة جميع الاشتراكات عن غير القادرين سنويا.

 
 
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

tetoo

كلام جميل وزى الفل

كلام جميل اوى بس ياريت التطبيق يبقى بسرعة مش يكون فى خلال 15 سنة زى ما سمعنا لان المرض مش بيصبر على حد

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