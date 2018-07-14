لو انت مريض.. 8 مميزات لتطبيق منظومة التأمين الصحى تعرف عليها

أطلق الرئيس السيسى المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحى ببورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه لينتفع بخدماتة جميع المصريين بدون تحمل أى أعباء مالية بعد سداد الاشتراكات المقررة .
"اليوم السابع" يقدم تحليلا معلوماتيا عن مميزات لصالح المريض مع تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد .
1- يحظر فى قانون التأمين الصحى الجديد أن يعمل أفراد المنظومة الطبية بالقطاع الخاص.
3- النظام الصحى الجديد يوفر العلاج لكافة التخصصات الطبية بدون سقف.
4- سيتم ميكنة جميع الخدمات الصحية وربطها بالمستشفيات الموجودة بكل محافظة.
5- كل أسرة فى قانون التأمين الجديد تخضع صحيًا لإشراف طبيب يكون مسئولاً عنها.
6- يحصل كل منتفع على كارت تأمينى يستطيع الحصول من خلالة على الخدمة من أى مكان بالجمهورية.
6- يستطيع المواطن استرداد أى مبالغ مالية أنفقها على العلاج بالمستشفى الخاص بموجب فاتورة لهيئة التأمين الصحى .
7- ملف طبى لكل مريض يشرح تاريخة المرضى ما يسهل اليات العلاج مع تغير الفرق الطبية.
8- تتحمل الدولة جميع الاشتراكات عن غير القادرين سنويا.
عدد الردود 0
بواسطة:
tetoo
كلام جميل وزى الفل
كلام جميل اوى بس ياريت التطبيق يبقى بسرعة مش يكون فى خلال 15 سنة زى ما سمعنا لان المرض مش بيصبر على حد