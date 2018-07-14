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السبت، 14 يوليه 2018 11:04 م
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ضبط متهم استولى على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالغربية بحجة توظيفها

السبت، 14 يوليه 2018 09:12 م
ضبط متهم استولى على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالغربية بحجة توظيفها كلابش - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية برئاسة العقيد مجدى عوض بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط متهم استولى على 4 ملايين جنيه من مواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الذهب، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفى بوعوده ورفض رد المبالغ.

وكانت بلاغات قد تعددت من مواطنين أمام ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يتهمون  "ح.ج.ا" بالحصول على مبالغ مالية منهم بلغت 4 ملايين جنيه بحجة توظيفها فى تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفى بوعوده لهم ورفض رد المبلغ.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبلغ، وباشرت النيابة العامة التحقيق.


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