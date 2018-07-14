صور.. يهود يتظاهرون فى تل أبيب ضد مشروع قانون "الدولة اليهودية"

كتب عبد الوهاب الجندى

تظاهر عشرات اليهود، فى مدينة تل أبيب المحتلة، ضد مشروع قانون "الدولة اليهودية" الذى أعده الكنيست الإسرائيلى، ويعتبر إسرائيل الدولة القومية لليهود فقط، وليس لليهود وجميع مواطنيها، كما ينص إعلان الاستقلال.

ويلغى مشروع القانون، اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ثانية فى إسرائيل، معتبرا أن اللغة العبرية هى لغة الدولة الرسمية، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وينص القانون المقترح، على استخدام السنة العبرية كتقويم رسمى للدولة وتحديد يوم الاستقلال والأعياد وأيام الذكرى بناء على هذا التقويم، بحسب الكنيست.



العشرات يشاركون فى المظاهرات



جانب من التظاهر



شعارات مناهضة للقانون