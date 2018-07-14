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السبت، 14 يوليه 2018 11:01 م
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صور.. يهود يتظاهرون فى تل أبيب ضد مشروع قانون "الدولة اليهودية"

السبت، 14 يوليه 2018 09:11 م
صور.. يهود يتظاهرون فى تل أبيب ضد مشروع قانون "الدولة اليهودية" مظاهرات ضد مشروع قانون الدوله اليهوديه
كتب عبد الوهاب الجندى
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تظاهر عشرات اليهود، فى مدينة تل أبيب المحتلة، ضد مشروع قانون "الدولة اليهودية" الذى أعده الكنيست الإسرائيلى، ويعتبر إسرائيل الدولة القومية لليهود فقط، وليس لليهود وجميع مواطنيها، كما ينص إعلان الاستقلال.

ويلغى مشروع القانون، اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ثانية فى إسرائيل، معتبرا أن اللغة العبرية هى لغة الدولة الرسمية، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وينص القانون المقترح، على استخدام السنة العبرية كتقويم رسمى للدولة وتحديد يوم الاستقلال والأعياد وأيام الذكرى بناء على هذا التقويم، بحسب الكنيست.

العشرات يشاركون فى المظاهرات
العشرات يشاركون فى المظاهرات

 

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

 

شعارات مناهضة للقانون
شعارات مناهضة للقانون

 

لافتات مناهضة للقانون
لافتات مناهضة للقانون

 

 

 


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