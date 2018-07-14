حصاد الحوادث.. حبس سائق قطار المرازيق و5 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق

شهدت محاكم مصر اليوم السبت، وساحات القضاء والنيابات عدة قرارات هامة، بعض القرارت تعلقت بقضايا متهم فيها عناصر إرهابية وأخرى تعلقت بقضايا مال عام ومنها:
حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق
مصدر أمنى: التحريات كشفت أن أم أطفال المريوطية تخلصت من جثثهم إثر وفاتهم
تأجيل محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة" لـ 21 يوليو
تجديد حبس 8 من أعضاء الألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا
22 سبتمبر الحكم فى إدراج مالك وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية
النيابة: رئيس مصلحة الجمارك تلقى 3000 دولار و50 ألف جنيه جزء من الرشوة
حبس سيد سيكا المتهم فى واقعة "كلب فيصل" 4 أيام لاتهامه بترويع المواطنين
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