حصاد الحوادث.. حبس سائق قطار المرازيق و5 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق

كتب – قسم الحوادث

شهدت محاكم مصر اليوم السبت، وساحات القضاء والنيابات عدة قرارات هامة، بعض القرارت تعلقت بقضايا متهم فيها عناصر إرهابية وأخرى تعلقت بقضايا مال عام ومنها:

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

مصدر أمنى: التحريات كشفت أن أم أطفال المريوطية تخلصت من جثثهم إثر وفاتهم

تأجيل محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة" لـ 21 يوليو

تجديد حبس 8 من أعضاء الألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا

22 سبتمبر الحكم فى إدراج مالك وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

النيابة: رئيس مصلحة الجمارك تلقى 3000 دولار و50 ألف جنيه جزء من الرشوة

حبس سيد سيكا المتهم فى واقعة "كلب فيصل" 4 أيام لاتهامه بترويع المواطنين