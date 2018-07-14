مصدر أمنى: التحريات كشفت أن أم أطفال المريوطية تخلصت من جثثهم إثر وفاتهم

كتب بهجت أبو ضيف

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن تحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن والدة الأطفال الثلاثة الذين تم العثور على جثثهم بمنطقة المريوطية، هى من تخلصت من جثثهم، بعد مفارقتهم الحياة، نتيجة نشوب حريق بالشقة، مما أدى إلى تعرضهم للاختناق أثناء تواجدهم بمفردهم خلال فترة عملها بمجال النظافة.

وأضاف المصدر أنه جارى القبض على المتهمة، كما أن السيدة الثانية المتورطة بمساعدتها فى التخلص من الجثث هى صديقتها.

وتوجهت قوة أمنية مكونة من ضباط أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، للقبض على المتهمتين بعد تحديد محل سكنهما، حيث تبين أنهما تقيمان بمنطقة الطالبية، وجارى مطاردتهما فى عدد من الأماكن التى توصلت التحريات احتمالية ترددهما عليها.

وأضافت المصادر أنه تم ضبط أحد الأشخاص يرتبط بعلاقة أسرية بإحدى المتهمتين، حيث تم الاستماع لأقواله، وجارى مناقشته للتوصل لحقيقة اشتراكه فى ارتكاب الجريمة من عدمه.

وقالت المصادر إن سائق التوك توك الذى قام بنقل المتهمتين سلم نفسه إلى جهات التحقيق، وأدلى بأوصاف المتهمتين، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن المتهمتين بحوزتهما جثث الأطفال.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثث 3 أطفال ملقاة بجانب الطريق، فانتقل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال مناظرة الجثث أنها لـ3 أطفال يرتدى اثنين منهما حفاضة خاصة بالأطفال، ويبلغ الثالث ما يقرب من 4 سنوات، فى حالة تعفن.

كما تبين من خلال المعاينة أنه تم العثور عليهم ملفوفين داخل أكياس بلاستيك سوداء وسجادة قديمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأجرت النيابة مناظرة لجثث الضحايا، وأمرت بتشريحهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.