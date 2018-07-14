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حبس سيد سيكا المتهم فى واقعة "كلب فيصل" 4 أيام لاتهامه بترويع المواطنين

السبت، 14 يوليه 2018 03:10 م
حبس سيد سيكا المتهم فى واقعة "كلب فيصل" 4 أيام لاتهامه بترويع المواطنين واقعة تهديد المارة بكلب
كتب أحمد الجعفرى
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سيد سيكا يواجه تهم البلطجة وترويع المواطنين

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، بحبس "سيد.ع" الشهير بـ"سيكا" 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة؛ لاتهامه بحيازة حيوان وترويع المواطنين به والبلطجة، كما أمرت بصرف المجنى من سرايا النيابة.

 

استمعت النيابة لأقوال "أحمد.م" 22 سنة عامل بناء والمجنى عليه فى واقعة كلب فيصل، والذى نفى فى التحقيقات وقوع أى اعتداء عليه من جانب المتهم المعروف بسيد سيكا، مؤكدًا أن ما تم بينهم كان على سبيل الهزار.

 

وتابع المجنى عليه فى أقواله أمام النيابة، أن الواقعة تعود أحداثها لأكثر من سنة ماضية، وأنه لم يصاب فى الواقعة بأى مكروه، نافيًا اعتداء "سيكا" عليه، ونفى علمه بهوية من قام بنشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى.

 

وعن الإصابات الموجودة بيده قال:"أن الإصابة الموجودة بيده نتيجة "كوريك" أثناء عمله بالمعمار، والإصابة الأخرى تعود لأكثر من 14 عامًا حينما كان فى المدرسة الابتدائية.

 

وقال "أحمد"، أن العلاقة بينه وبين "سيكا" طيبة، وانه تربطه به صلة صداقة منذ صغرهم، نافيًا أن يكون تعرض لتهديد لنفى الإتهامات، قائلًا:"والله ما حصل، وسيكا حبيبى وكنا بنهزر مع بعض".

 

وكانت الأجهزة الأمنية القت القبض على المتهم سيد سيكا، بمنطقة شارع العشرين بفيصل، بعد تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء ترويعه شاب بواسطة كلب، وإصابته فى يده، وشروعه فى سرقته.

 

 


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