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حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

السبت، 14 يوليه 2018 02:50 م
حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق حادث قطار البدرشين
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سائق قطار المرازيق، ومساعده و5 من العاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكشفت معاينة النيابة لموقع الحادث عن وجود تلفيات بعدة عربات تابعة للقطار المتضرر جراء الحادث، تنوعت ما بين تهشم فى الزجاج الداخلى والخارجى، وصدمات فى الجسم المعدنى للقطار، وتناثرت قطرات من دماء المصابين بمحيط الحادث وتحديدا بالقرب من العربات الخلفية المتضررة جراء الواقعة.

وقال مصادر قانونية، إنه تم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة، والمصابين الذين يعانون من إصابات طفيفة، وجاءات أقوالهم لتؤكد، انه قبل الحادث بدقائق شعروا باهتزاز سريع فى العربات، وانحرف القطار بسرعة رهيبة، مما أسفر عن سقوط العربات، وتدافع الركاب وسقوطهم فوق بعضهم البعض، مما أسفر عن وقوع الإصابات بينهم.

وتابع المصدر، أن بعض الركاب فى العربات الأخرى، تمكنوا من كسر زجاج القطار والخروج منه، وتجمع بعض الأهالى بمحيط الحادث، وساعدوا فى نقل المصابين وكبار السن من موقع الحادث، إلى مسجد قريب، وتم نقل المصابين إلى سيارات الإسعاف التى انتقلت على الفور إلى موقع الحادث للقيام بمهامها.

وتابع، أن التقارير الأولية لحالات المصابين، أنه معظم الإصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات ورضوض، نتيجة التدافع وارتطام عربات القطار بالأرض بسرعة كبيرة، وأن معظم الحالات مستقرة، ومن المقرر خروجها من المستشفيات خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما سيظل الأخر تحت الملاحظة لحين الاطمئنان على حالته الصحية.

وكانت مصادر أمنية أكدت، أنه تم التحفظ على سائق القطار وعامل التحويلة، للتحقيق معهم حول الحادث، لمعرفة أسبابه وعما إذا كان هناك خلل من جانبهم أسفر عن وقوعه من عدمه.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا، بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.


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انقلاب قطار

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قرية المرازيق

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قطار البدرشين

قطار المرازيق




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