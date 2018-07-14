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السبت، 14 يوليه 2018 05:57 م
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جنايات بنها تقضى بسجن 4 عاطلين من 3 إلى 5 سنوات فى قضايا مخدرات وسرقة وسلاح

السبت، 14 يوليه 2018 05:18 م
جنايات بنها تقضى بسجن 4 عاطلين من 3 إلى 5 سنوات فى قضايا مخدرات وسرقة وسلاح حبس -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة 4 عاطلين بالسجن 3 سنوات للأول والثانى، و5 سنوات للثالث والرابع، فى قضايا سرقه بالإكراه ومخدرات وسلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى سيد أحمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محيى الدين إسماعيل وأحمد محروس مبارك، حيث عاقبت المحكمة كلا من "أشرف. م" و"رمضان. ع" بالسجن 3 سنوات بقضية سرقة بالإكراه ومخدرات، كما قضت المحكمة بحبس كلا من "عبد العزيز. س" و"إبراهيم. ص" بالسجن 5 سنوات لحيازتهما سلاح نارى بندقية آلية.

وتعود أحداث القضية، عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بالقليوبية بقيام 4 عاطلين بالإتجار بالمواد المخدرة وسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض. 

فقامت حملة أمنية مكبرة، وتم ضبطهم، وإحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم، وأحيلوا لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.


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