كوريا الجنوبية: خريطة اقتصادية جديدة بعد تغير الأوضاع فى كوريا الشمالية

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قال الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه-إن" إن البلاد سترسم خارطة اقتصادية جديدة تعتمد فيها على النزع الكامل للأسلحة النووية، وإحلال السلام فى شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف مون - خلال كلمته فى منتدى "محاضرة سنغافورة" المنعقد فى سنغافورة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم /الجمعة/ - إن "هناك فرصة لكوريا الجنوبية والتى لا توجد فى سنغافورة وفى أى دولة فى العالم، وهى التعاون الاقتصادى بين الكوريتين، وإن لقاء القمة بين الكوريتين كان يعتقد الجميع بأنه مجرد حلم"، مؤكدًا أنه سيجعل الدولة تنعم بالسلام والازدهار وإن حققت شبه الجزيرة الكورية السلام، فإن آسيا التى تضم سنغافورة ودول الأسيان ستصبح المنطقة الأكثر ازدهارا فى العالم وستصبح أملا يضئ مستقبل البشر.

وأشار إلى أن عملية النزع الكامل للأسلحة النووية يمكن أن تتم بوتيرة سريعة إذا قامت كوريا الشمالية بتوضيح إجراءات تنفيذه بصورة ملموسة بشكل أكبر واتخذت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الفور إجراءات شاملة مقابل ذلك.



وأضاف أن البلاد ترغب بشدة فى السلام، وليس هناك فى العالم دولة تحتاج إلى السلام بقدر ما تحتاج إليه كوريا الجنوبية لأنها فقدت الكثير جراء الحرب الكورية وعانت دائما من تهديدات اندلاع الحرب، موضحا أن البلاد تتجه نحو بناء مجتمع عادل ومستقيم وفى هذه المرحلة فهى تحتاج إلى أن تتعلم الكثير من سنغافورة من حيث قوة تنفيذ الإصلاحات والنزاهة والتعاملات العادلة.