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صور.. وزير الشباب يبحث مع مستثمرى العاشر وقياداتها مشكلات المدينة الرياضية

الجمعة، 13 يوليه 2018 09:16 ص
صور.. وزير الشباب يبحث مع مستثمرى العاشر وقياداتها مشكلات المدينة الرياضية وزير الشباب يبحث مع مستثمرى العاشر وقياداتها مشكلات المدينة الرياضية
كتبت – منال العيسوي
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عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لقاء مع أعضاء جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف، والدكتور أيمن رضا أمين عام الجمعية، ومجلس الأمناء، وجهاز مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس عبد المنصف الرفاعى، بمقر قاعة ربيع العمر بنادى الصفوة، ونائب العاشر المهندس محمد الزاهد،  والدكتور أبو الحجاج عبد الغنى رئيس مجلس إدارة نادى الرواد، لبحث المشاكل التى تواجه المدينة، فى قطاع الرياضة.
 
خلال اللقاء، استعرض أعضاء مجلس إدارة نادى الصفوة، برئاسة المهندس عادل إسماعيل، وأحمد المسلمى، وهند قمصان، وأسامة زيدان، وهدى حسين، بعرض فيلم توثيقى للنادى وأنشطته على مدار السنوات السابقة، وحلم أعضاء المجلس الجديد لتحويله لقرية ألعاب اولمبية.
 
كما تقدموا بأربعة مذكرات للوزير ببعض المتطلبات التى تحتاج دعم الوزارة، وتساعد على تحول نادى الصفوة لقرية أوليمبية، خاصة مع توافر الأساسيات لذلك، وتضمن المذكرات إنشاء حمام سباحى أوليمبى، وضم 6 فدادين بنظام نقل الأصول لأرض النادى، والموافقة على فتح محلات تجارية وإدارية بسور النادى داخلى تفتح للخارج، ومساعدة النادى لفرش المبنى الإدارى الجديد للنادى، الذى تم الانتهاء من 90% من إنشاءه.
 

 


 


 


 


 

 


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