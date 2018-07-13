س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة ترامب وتيريزا ماى بسبب بريكست والمهاجرين

إعداد محمد سعودى

يواصل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، زيارته الرسمية إلى بريطانيا، اليوم الجمعة، وسط جدل واسع حول انتقاداته لرئيسة الوزراء تيريزا ماى حول ملف الخروج من الاتحاد الأوروبى، وفى إطار ذلك، يستعرض التفاصيل الكاملة حول هذه الأزمة السياسية بين ترامب وماى التى اندلعت بسبب تصريحات الرئيس الأمريكى الأخيرة.

س.. ماذا قال ترامب عن ملف البريكست والمهاجرين فأغضب البريطانيين؟

حذر الرئيس الأمريكى، من تدفق ملايين المهاجرين إلى أوروبا، ووجه انتقادات لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى بسبب موقفها من مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبى بريكست، مشيرا إلى أن السماح للهجرة بالتواجد فى أوروبا سيغير نسيج القارة وثقافتها. كما قال فى مقابلة مع صحيفة "صن" إن خطة تيريزا ماى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "ستقتل على الأرجح" احتمالات اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.



ترامب يلتقى ماى

س.. ماذا قال ترامب عن رئيس بلدية لندن صادق خان؟

قال ترامب لصحيفة "صن"، إن رئيس بلدية لندن "قام بمهمة سيئة للغاية فى مكافحة الإرهاب" وتحدث عن الجرائم التى "دخلت المدينة"، مضيفا :"أعتقد أنه قام بمهمة سيئة للغاية فى مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة.. انظر لكل تلك الأمور المروعة وكل تلك الجرائم التى دخلت (المدينة)".



الرئيس الأمريكى

س.. ما رد فعل رئيس بلدية لندن على تصريحات ترامب؟

رد صادق خان على ترامب، قائلا :"إن ربط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بين ارتفاع معدلات الجريمة فى العاصمة البريطانية والهجرة أمر مناف للعقل"، مضيفا فى تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سي) :"أن تلقى مسؤولية ذلك على الهجرة من أفريقيا هو فى اعتقادى أمر مناف للعقل وعلينا أن ننتقده عندما يفعل ذلك".



ترامب

س.. ما رد وزير الدولة البريطانى للجامعات والعلوم على تصريحات ترامب؟

وجه وزير الدولة البريطانى للجامعات والعلوم والبحث سام جييما، تساؤلا للرئيس الأمريكى عبر تويتر قائلا "أين اللياقة يا سيادة الرئيس؟".



احتجاجات ضد ترامب

س.. ماذا فعل البريطانيون المعارضون لترامب بعد وصوله إلى بريطانيا؟

أطلق معارضو الرئيس الأمريكى فى لندن، منطادا يصور الرئيس على هيئة طفل غاضب برتقالى اللون خارج البرلمان البريطانى، اليوم الجمعة.



منطادا يصور الرئيس على هيئة طفل غاضب برتقالى اللون

س.. ما رد فعل ترامب على هذه الاحتجاجات فى لندن؟

ربما لا يزور ترامب لندن بعدما رأى هذه الاحتجاجات، حيث قال "أعتقد أنه عندما يطلقون المناطيد ليشعرونى بأننى غير مرحب بى فلا سبب لدى للذهاب للندن... كنت أحب لندن كمدينة. لم أزرها منذ مدة طويلة. لكن عندما يجعلوننى أشعر بعدم الترحيب فلماذا أزورها؟".



ماى وترامب

س.. ما هو تعليق البيت الأبيض على تصريحات ترامب حول ملف المهاجرين وبريكست؟

نعم.. فقد نفى البيت الأبيض اليوم، أن يكون الرئيس الأمريكى قد أدلى بأى تصريحات سيئة خلال مقابلة مع صحيفة (ذا صن) البريطانية ، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز :"إن ترامب يكن كل الاحترام والتقدير لرئيسة الوزراء البريطانية"، مضيفة أن ترامب يعتقد أن تيريزا ماى لعبت دورا جيدا فى قمة حلف شمال الأطلسى (الناتو)، كما أنه ممتن لحسن الاستقبال الذى حظى به فى بريطانيا .