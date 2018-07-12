كبير أساقفة كانتربرى يستقبل الإمام الأكبر لدى وصوله بريطانيا

كتب لؤى على

وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عصر اليوم الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان فى استقبال فضيلته لدى وصوله إلى مطار هيثرو، الدكتور جاستن ويلبي، كبير أساقفة كنيسة كانتربرى .

ويلتقى الإمام الأكبر خلال زيارته الحالية إلى بريطانيا بالملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، كما يشارك فى فعاليات "منتدى شباب صناع السلام"، الذى ينظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وأسقفية كانتربرى.

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد غادر مطار القاهرة صباح اليوم فى زيارة إلى بريطانيا تستمر لعدة أيام.