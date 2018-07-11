رئيس وزراء كندا يعرض قيادة مهمة التدريب العسكرى الجديدة للناتو فى العراق

بروكسل (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الكندى "جاستن ترودو" اليوم الأربعاء أن بلاده تعرض قيادة مهمة التدريب العسكرى الجديدة لحلف شمال الأطلسى (ناتو) فى العراق للعام الأول، مشيرا إلى أنها على استعداد لإرسال 250 جنديا إضافيا ومروحيات لهذا الأمر.

وأضاف ترودو - فى تصريحات على هامش قمة الناتو فى العاصمة البلجيكية (بروكسل) نقلتها شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - أنه من المهم المساعدة فى بناء البلاد التى مزقتها الصراعات ضد تنظيم داعش.، مشيرا إلى أنه "يجب أن نبنى تلك الديمقراطية ونقوم بتقويتها".