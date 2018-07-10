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صور.. إخلاء المبانى المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار لفحصها

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:06 م
صور.. إخلاء المبانى المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار لفحصها عقار حدائق القبة المنهار
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، إخلاء العقارات المتاخمة لعقار حدائق القبة المنهار منذ قليل بـ10 شارع أمين مروان، من السكان دون المنقولات.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة المنشأت الآيلة للسقوط تفحص الآن العقارات المتاخمة للعقار المنهار للتأكد من سلامتها، مشيرا إلى أنه انتقل إلى موقع العقار المنهار لمتابعة الحادث بنفسه.
 
وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أنه جارى حصر السكان المتضررين من انهيار العقارلتوفير وحدات بديلة لهم، موضحا، أن العقار المنهار كان مكونا من حوائط حاملة، وأسقف خرسانية، ومكون من أرضى وأربع أدوار.
 
عقار-حدائق-القبة--(1)
 

عقار-حدائق-القبة--(2)
 

عقار-حدائق-القبة--(3)
 

عقار-حدائق-القبة--(4)
 

عقار-حدائق-القبة--(5)
 

عقار-حدائق-القبة--(6)
 

عقار-حدائق-القبة--(7)
 

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