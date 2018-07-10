حصاد العالم.. واشنطن تصنف "سرايا الأشتر" المدعومة من إيران منظمة إرهابية

كتب: محمد محسن أبو النور

نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، إلا أن مسألة إدراج "سرايا الأشتر" البحرينية على قوائم الإرهاب الأمريكية، فضلا تطورات الموقف فى إيران سيطرت على المتابعات الدولية، فى حين سيطر الوضع فى فلسطين المحتلة، على المتابعات العربية.

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