تشكيل فريق دفاع قانونى باسم الاتحاد الأفريقى ترأسه نميرة نجم للدفاع عن البشير فى لاهاى

أ ش أ

قررت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الافريقى تشكيل هيئة دفاع قانونية باسم الاتحاد الأفريقى برئاستها أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى للدفاع عن حصانة الرئيس السودانى عمر البشير من الملاحقة القضائية والجنائية الدولية.

واجتمعت المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى فى جنيف مع أعضاء الفريق القانونى الذى اختارته ليمثل الاتحاد والذى اعتمده موسى فكى محمد رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقى والمكون من د. ديرى تيلادى المحامى الدولى من جنوب أفريقيا ود. تشارلز جالوه المحامى الدولى من سيراليون لتنسيق وترتيب ووضع الخطة القانونية لمذكرة دفاع فريق الاتحاد الأفريقى أمام المحكمة الجنائية الدولية فى قضية عمر البشير وتقديم المذكرة القانونية للاتحاد الأفريقى للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى فى منتصف هذا الشهر .



وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد دأبت على مخاطبة الدول العربية والأفريقية التى تستقبل الرئيس السودانى عمر البشير لتسليمه للمحكمة لإدعائها باتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية .. حضرت الاجتماع بيتليم أريجا من المكتب القانونى للاتحاد الأفريفي.



ويعد هذا الاجتماع الثانى للفريق القانونى الذى عقد أول اجتماعاته فى نيويورك على هامش اجتماع المستشار القانونى مع المجموعة الأفريقية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك الشهر الماضى للتنسيق حول تنفيذ قرار قمة الاتحاد الأفريقى فى يناير 2018 بطلب الراى الاستشارى من محكمة العدل الدولية حول موضوع حصانات رؤساء الدول والحكومات فى ظل النظم القانونية المختلفة بما فى ذلك نظام روما الأساسى المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية.



وبعد توجيه الدعوة للاتحاد الأفريقى من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتقديم مذكرة 'كأصدقاء للمحكمة' فى الاستئناف المقدم من الأردن فى قضية البشير نظرا لإصدار حكم ضدها بخرقها لنظام روما الأساسى المنشيء للمحكمة بسبب عدم إلقائها القبض على البشير أثناء زيارته لها.



وانعقد اجتماع الفريق القانونى للاتحاد فى قضية البشير بجنيف على هامش الاحتفال السبعينى للجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى التى شاركت فيها السفيرة نميرة نجم وتشمل عضويتها المحاميين الدوليين تيلادى وجالوه.