مستوطنون ينحتون طقوسا تلمودية عند أبواب الحرم الإبراهيمى بالخليل

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نحت مستوطنون ما يسمونه "الوصايا العشر" على حجارة عند أبواب اليوسفية المطلة على الصحن، والباب المطل على غرفة العنبر فى الحرم الإبراهيمى الشريف.

وقال مدير عام مديرية أوقاف الخليل إسماعيل أبو الحلاوة - فى تصريح اليوم الثلاثاء إن مستوطنين نحتوا على حجرين "الوصايا العشر" وألصقوها على بابى اليوسفية والمطل فى الحرم الشريف، معتبرا أن هذا يندرج ضمن الإجراءات الاحتلالية لتهويد الحرم الإبراهيمى وتحويله إلى كنيس يهودى، ووضع هذه الطقوس هى من العقائد التلمودية للمستوطنين.

وقال أبو الحلاوة إن هذا الاعتداء تعد خطير على الحرم الإبراهيمى، وتغيير فى معالمه ومساس بمشاعر المسلمين، وانتهاك للقوانين الدولية وللشرائع السماوية.