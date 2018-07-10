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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:04 ص
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الصين توقف 4 آلاف مسئول عن العمل للمساءلة عن الأضرار البيئية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:17 ص
الصين توقف 4 آلاف مسئول عن العمل للمساءلة عن الأضرار البيئية الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
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أوقفت وزارة البيئة الصينية 4305 مسئولين عن العمل فى مناطق متفرقة من البلاد، للمساءلة عن الأضرار البيئية، وعدم الاهتمام الكافى بحماية البيئة والتنفيذ غير الفعال لتدابير حماية البيئة.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن عمليات التفتيش تعد جزءا من حملة الصين لمكافحة التلوث وتدهور البيئة بعد أن تركت عقودا من التنمية البلاد مليئة بالضباب الدخانى والمياه والتربة الملوثة.

يُشار إلى أن الصين أدرجت معالجة التلوث كواحدة من "المعارك الثلاثة الشديدة" التى تهدف إلى الانتصار فيها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 


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الاضرار البيئيه

الصين توقف 4 آلاف مسئول عن العمل

تدابير حمايه البيئه




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