الصين توقف 4 آلاف مسئول عن العمل للمساءلة عن الأضرار البيئية

بكين (أ ش أ)

أوقفت وزارة البيئة الصينية 4305 مسئولين عن العمل فى مناطق متفرقة من البلاد، للمساءلة عن الأضرار البيئية، وعدم الاهتمام الكافى بحماية البيئة والتنفيذ غير الفعال لتدابير حماية البيئة.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن عمليات التفتيش تعد جزءا من حملة الصين لمكافحة التلوث وتدهور البيئة بعد أن تركت عقودا من التنمية البلاد مليئة بالضباب الدخانى والمياه والتربة الملوثة.

يُشار إلى أن الصين أدرجت معالجة التلوث كواحدة من "المعارك الثلاثة الشديدة" التى تهدف إلى الانتصار فيها خلال السنوات الثلاث المقبلة.