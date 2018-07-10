video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الإسرائيلى يندد بمشروع قانون حول قومية الدولة بصيغته الحالية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:00 م
الرئيس الإسرائيلى يندد بمشروع قانون حول قومية الدولة بصيغته الحالية الرئيس الاسرائيلى
(أ ف ب)
إضافة تعليق

ندد الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون يناقش فى الكنيست بدعم من الحكومة حول قومية الدولة، معتبرا انه تمييزى كونه يدعو إلى اقامة تجمعات سكنية لليهود فقط بصيغته الحالية.

ومن النادر جدا أن يتدخل رئيس الدولة الإسرائيلية فى الجدل السياسى لأن دور الرئيس يعتبر عموما فخريا.

وعبر ريفلين عن تحفظاته على بعض بنود القانون فى رسالة وجهها إلى لجنة التشريع فى الكنيست كما تصدرت هذه التحفظات الصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية.

وقال ريفلين في رسالته "يمكن لهذا القانون ان يلحق الضرر بالشعب اليهودى واليهود حول العالم وإسرائيل ويمكن أن يستخدم كسلاح ضدنا من جانب أعداءنا".

ومشروع القانون المثير للجدل اعتمد فى مايو في القراءة الأولى ويعرف إسرائيل بانها "دولة قومية للشعب اليهودى".

وللمصادقة على القانون يجب أن تتم الموافقة عليه بثلاث قراءات. وينص أحد بنوده على انه "يجوز للدولة ان تسمح لمجتمع من الناس من نفس الدين والجنسية للحفاظ على الطابع الحصرى لهذا المجتمع بالسكن معا".

ويقر المشروع بان يصبح قانونا اساسيا ينص على "مكانة دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره في بلاده كحق خاص للشعب اليهودى، والقدس عاصمة لدولة إسرائيل واللغة العبرية كلغة رسمية".

وتساءل ريفلين "هل باسم الرؤية الصهيونية نحن نريد دعم التمييز وأقصاء رجل أو امرأة على خلفيتهم العرقية".

وأضاف أن مشروع القانون بصيغته الحالية "يسمح لكل مجموعة سكانية باقامة تجمعات سكنية خاصة بهم وبشكل حر وبدون قيود او توازن، وقد لا يسمح لليهود الشرقيين، او اليهود المتشددين او مثليي الجنس، أو الدروز السكن معهم فهل هذا هو معنى الرؤية الصهيونية؟".

وتابع "انا على ثقة ان هذا لم يكن في نية مقترحى القانون".

من جهته قال عضو الكنيست آفى ديختير من حزب الليكود والذي كان رئيس جهاز الشين بيت سابقا ووزير أمن سابق، ومقترح مشروع القانون "نحن نريد تجمعات سكنية لاناس اسرائيليين صهاينة يعيشون معا، وليس مع سكان آخرين لا يريدون خدمة الدولة" مشيرا بذلك الى الاقلية العربية التي تمثل 17,5% من سكان اسرائيل.

واضاف للإذاعة الإسرائيلية الثلاثاء ان "اليهود لا ينتقلون للسكن فى التجمعات العربية المسيحية او البدوية، على العكس هم ينتقلون للسكن عندنا".

وقال ديختر عند عرض النص أن "مشروع قانون القومية هو عبارة عن بوليصة التامين التي نبقيها لمن سياتي من بعدنا في الجيل القادم".

كما عبر النائب العام أفيخاى ماندلبليت عن معارضته لهذا القانون "بشكله الحالى".

وهذا النص الذي يريد نتانياهو أن يتم التصويت عليه قبل أن ينهى البرلمان دورته الصيفية فى أواخر يوليو حتى يصبح واحدا من القوانين الأساسية والتى تستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الآن فى دولة إسرائيل.

وتعتبر اللغة العربية لغة رسمية، رغم انه يتم تجاهل التعامل معها وباتت شبه رسمية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كلاكيت عاشر مرة.. الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتنياهو فى قضايا فساد

نتنياهو: إسرائيل ستغلق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة اليوم

نتنياهو داخل القفص قريبا.. النيابة الإسرائيلية توصى بتقديمه للمحاكمة فى تهم فساد كبرى.. الاتهامات تشمل تلقى رشاوى.. والسجن يلاحق زوجته لارتكابها عمليات نصب.. وقانون بالكنيست لزيادة آجره لـ200 ألف شيكل سنويا

شاهد.. هذا ما سيطلبه نتنياهو من الرئيس الروسى بوتين

نتنياهو يدافع عن اتفاق مع بولندا بشأن قانون حول المحرقة

اعلام الاحتلال يفضح "فنكوش الموساد"..مخابرات تل أبيب تختلق واقعة اختراق التراب السورى لاستعادة ساعة أحد الجواسيس.. ويديعوت: تم شرائها عبر الانترنت..و نتنياهو تعمد خداع الإسرائيليين بالإشادة بإنجاز مزيف

اخبار عالميه

نتنياهو

اسرائيل

الشرطه الاسرائيليه

فساد




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة