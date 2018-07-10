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الحكومة تنفى تحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:49 ص
الحكومة تنفى تحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول سماح الحكومة بتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، تواصل المركز  مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على أنه لم يتم الموافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية على الإطلاق.
 
وأشارت الوزارة، إلى أنه لا تهاون مع الوحدات المخالفة، وبدأت في كل المدن الجديدة حملات غلق وتشميع للوحدات التي تم تغيير نشاطها، مُضيفةً إلى أن الحملات بدأت بمواجهة الإشغالات بمنطقة التجمع الثالث، وإزالة اللافتات الإعلانية للمنافذ التجارية المخالفة، وتطبيق القانون على جميع المخالفات التى تم رصدها وحصرها من قبل.
 
وتابعت الوزارة، أنه فى فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، تم تحويل بعض الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان القومى القديم إلى وحدات تجارية، مُؤكدةً أنه لم يتم منح تراخيص لهؤلاء، وتم رفض تقنين أوضاعها، مُؤكدةً على أنه لا تهاون مع المخالفين للقانون وأنه جاري التنسيق مع الجهات المختصة وأجهزة الشرطة لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.
 
 

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى عربى اصيل

مصرررررررررررررررررررررررررررررررر

يجب الالتزام بالغرض التى انشئت وبيعت عليه الوحده السكنيه اما للسكن او تجارى او مكاتب لان الاماكن السكنيه تحولت الى اسواق نتيجه تحول الوحدات الارضيه الى تجارى وهذا خطير وفى كل انحاء مصر نريد تفعيل القانون وعلى المحليات والمدن الجديده تطبيقه وازاحه اى فاسد

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد صلاح

معارض السيارات بالتجمع

أرجو التحقق أيضاً من معارض السيارات بالنرجس والتسعين والمناطق المحيطه وإستيلائهم على الأرصفه وإغلاق الشوارع. لكيلا يتحول التجمع الخامس لمدينة نصر أخرى بكل مخالفاتها.

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